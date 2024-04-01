القاضي زيدان لمحافظ صلاح الدين: ضرورة إتباع النهج المهني في بناء مؤسسات الدولة

2024-04-01 12:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





إلتقى محافظ صلاح الدين السيد بدر الفحل اليوم الاثنين الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وخلال اللقاء أكد السيد المحافظ على إصرار حكومة المحافظة على مواصلة العمل والمضي قدماً لإنجاز الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لتحقيق متطلبات المرحلة، والتعاون مع المحاكم المختصة بالعمل المشترك مع المحافظة لإنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين .

بدوره أكد سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى خلال اللقاء على ضرورة إتباع النهج المهني في بناء مؤسسات الدولة مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية والتشريعية في جميع الاجراءات الحكومية.