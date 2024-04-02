الأنواء الجوية تسجل 8 هزات أرضية داخل العراق خلال آذار

2024-04-02 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 هزات أرضية داخل العراق خلال شهر آذار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي وبإشراف المدير العام عبد العظيم عبد القهار الساعدي أصدرت تقريرها الشهري الخاص لقسم الرصد الزلزالي للنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر آذار 2024".

وذكر التقرير أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر حيث بلغت 22 هزة أرضية منها 8 هزات أرضية داخل العراق و12 هزة أرضية داخل الأراضي التركية وهزة واحدة داخل الحدود الإيرانية إضافةً الى هزة أرضية واحدة داخل الأراضي السورية".

وأشار الى أنه "تركز النشاط خارج العراق بشكل واضح خلال آذار تحديدًا في تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق بالإضافة الى إيران وسوريا وحسب الهزات التي أدرجت ضمن التقرير الشهري لشبكة الرصد الزلزالي العراقية".