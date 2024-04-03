الإعمار: كل شهر سوف يدخل مشروع للخدمة في بغداد من مشاريع فك الاختناقات

2024-04-03 22:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الإعمار بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، ان كل شهر سوف يدخل مشروع للخدمة من مشاريع فك الاختناقات.

وقال ريكاني خلال افتتاحه مجسر قرطبة، تابعته "بغداد اليوم"، ان "كل مشروع يدخل الخدمة نضع حجر الأساس لمشروع آخر".

واضاف، انه "كل شهر سوف يدخل مشروع للخدمة من مشاريع فك الاختناقات، ونحن فخورون بأداء واجباتنا".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الاعمار، استبرق صباح، ان "مطلع شهر نيسان سيتم افتتاح مشروع تطوير مجسر قرطبة حيث انه سيسبق المدة المحددة لافتتاحه بشهرين فبحسب المخطط ان يتم افتتاحه في شهر حزيران المقبل".