صافرة عراقية لإدارة مباريات كأس اسيا الأولمبية في قطر

2024-04-05 14:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كلفت لجنةُ الحُكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، الحكمَ الدوليّ زيد ثامر لقيادةَ مباريات نهائيات كأس آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية المؤهلة الى دورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس الصيف المُقبل.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "لجنةُ الحُكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم، كلفت الحكمَ الدوليّ زيد ثامر لقيادةَ مباريات نهائيات كأس آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية المؤهلة الى دورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس الصيف المُقبل".

وأضاف البيان، ان "منافساتُ نهائيات كأس آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية، ستقام في دولةِ قطر للفترة من 15 نيسان / أبريل الحالي حتى الرابع من أيار / مايو المُقبل بمشاركة 16 منتخباً".