منتخب الصالات يغادر بغداد إلى تايلاند للمشاركة في بطولة نهائيات آسيا

2024-04-07 00:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يغادر، فجر يوم غد الأحد، وفدُ المنتخب العراقي لكُرةِ الصالات إلى تايلاند للمُشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم التي تستضيفها العاصمةُ بانكوك للفترةِ من 16 ولغاية 29 نيسان / أبريل الحالي.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد "يضم كلاً من يحيى زغير رئيساً للوفد، ونائب رئيس الوفد فراس بحر العلوم ومدير المنتخب علي عيسى، والجهاز الفنيّ المكون من ريكاردو كاميرا سوبرال» مدرباً وحسين عبد علي مساعداً للمُدرب، ومايكل جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمى، وماريو ادوارد دي اولفر مدرباً للياقةِ البدنية، وحسين عبد الواحد محاسباً وهاشم هشام محسن مترجماً، وعدي صبار رابط منسقاً إعلامياً، ومحمد عامر لطيف مصوراً، و الدكتور قاسم محمد طبيباً وحبيب جبار كاظم ومحمد ولي معالجين، وطالب حسين هذال مديراً للتجهيزات، وسيف حسن حمود إدارياً، فضلاً عن اللاعبين (وليد خالد - حارث سعد - طارق زياد - حيدر مجيد - مهند عبد الهادي - مصطفى إحسان - غيث رياض - سالم فيصل - عباس فالح - محب الدين جمعة - سالم كاظم موات - علي شهاب - فهد ميثاق - محمد إسماعيل، والحراس زاهر مهدي وحسين أحمد ناصر)".

وأكدَ عضو الاتحاد رئيس الوفد يحيى زغير بحسب البيان: إن "اتحادَ الكرة لم يدخر جهداً لتهيئةِ فترةٍ تحضيريةٍ مثاليةٍ للمُنتخبِ الوطنيّ، إذ خضع المنتخبُ لمُعسكرٍ في المملكةِ المغربية، تخللته عدد من المبارياتِ التجريبيّة، فضلاً عن معسكرين داخليين في العاصمةِ بغداد، وهو ما وضعَ مدرب منتخبنا الوطنيّ البرازيلي ريكاردو كاميرا سوبرال أمامَ تصورٍ كاملٍ لكل اللاعبين، واختيار الأفضل قبيل الدخولِ في النهائياتِ القارية".

وأشار إلى إن "الآمالَ معقودةٌ، وبشكلٍ كبيرٍ، على لاعبينا لتقديمِ نُسخةٍ استثنائيةٍ، لاسيما أن اتحادَ كرة القدم نجحَ بتذليل المعوقاتِ، ووفر جميعَ سُبل نجاح هذه المشاركة".

من جانبه، أوضح المديرُ الإداريّ للمُنتخبِ الوطني علي عيسى، "اكتمالَ جميع الأمور الإداريّة واللوجستيّة لسفر وفدِ منتخبنا، وتهيئة مواعيد وتوقيتات التدريباتِ وإقامة الوفد، وكل ما يخصُ الوفد بالتَنسيقِ مع اللجنةِ المُنظمة للبطولة" .

الجدير بالذكر أن المنتخب العراقي للصالات وقعَ في المجموعةِ الثانية إلى جانب منتخبات (السعودية وأوزبكستان وأستراليا).