الناتو: يجب الإسراع في تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية

2024-04-11 14:30:09 - المصدر: قناة الثامنة

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من تأخير المساعدات العسكرية الى أوكرانيا واعتبر ان ذلك يشكل خطورة ولم تعد باستطاعة أوكرانيا الانتظار لمزيد من الوقت. واوضح ستولتنبرغ قائلا: "تأخير المساعدات المالية الى أوكرانيا سيؤثر بشكل مباشر على جبهات الحرب في أوكرانيا، كما ان تأخير معدات الدفاع الجوي يمهد الطريق لروسيا باستهداف المزيد من المناطق الأوكرانية، وتأخير المعدات العسكرية الأخرى يسمح لروسيا باستخدام مزيد من الضغط على خطوط الحرب الامامية، وبكل بساطة نقول ان أوكرانيا لم تعد تستطع انتظار وصول نظام الدفاع الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى". في الاثناء قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ونظيره اللاتفي وقعا اتفاقا أمنيا