الأنواء: لا مؤشرات بتأثر بغداد ومحافظات الجنوب في العاصفة الترابية

2024-04-14 20:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، عدم تأثر بغداد ومحافظات الجنوب بالعاصفة التربية التي ضربت مناطق في شمال وغرب البلاد وفقاً للمؤشرات الحالية.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، انه "لا توجد في تقاريرنا مؤشرات في الوقت الحالي بشأن وصول العاصفة الترابية والغبار إلى بغداد، وهي تحدث حالياً في مناطق غرب العراق وشماله".

وأضاف، إنه "لا توجد تحذيرات حالية من أن بغداد ستتأثر أو أي من محافظات الجنوب وسنصدر تقريراً في حال تأثر مناطق جديدة بالعاصفة في وقت لاحق عبر قسم التنبؤ الجوي.

وأشار إلى أن "ما يسمى بالفوارق الحرارية أو الكتل الباردة تؤثر أحيانا وتسبب بتصاعد الغبار وهي من نتائج التغير المناخي".

واظهرت صورا وفيديوهات تصاعدا للغبار في مناطق غرب العراق، مما اثر القلق لدى المواطنين من وصولها الى بغداد وسط تحذيرات من سير العجلات خلال العاصفة.



