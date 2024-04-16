شنيشل: حظوظنا ما زالت قائمة في التأهل إلى نهائيات آسيا

2024-04-16 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدربُ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء، أن الخسارة أمام الأولمبي التايلاندي ضمن الجولةِ الأولى من نهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس لا تعني مغادرةَ النهائيات، فيما أشار إلى أن حظوظ الفريق ما زالت قائمة.وقال شنيشل في المؤتمرِ الصحفيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبي ونظيره التايلاندي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللاعبين لم يقدموا المستوى الفنيّ المطلوب منهم الذي قدموه في المبارياتِ السابقة، لاسيما أن المنتخبَ توفرت له سُبل الإعداد الصحيح، ولكنه لم يقدم هويته وصورته المعهودة في المباراة".وأشار شنيشل، إلى أن "حظوظنا ما زالت قائمةً، وسنعملُ على رفعِ الروح المعنوية للاعبين للظهورِ بمُستوى فنيّ أفضل في المباراةِ المُقبلة؛ لتعويض ضياع النقاط أمام تايلاند".وخسر منتخبنا امام الأولمبي التايلاندي بنتجية 2-0 ضمن الجولةِ الأولى من نهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.