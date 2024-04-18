بايرن ميونخ يعبر لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أرسنال

2024-04-18 08:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خطف فريق بايرن ميونخ الألماني بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024، على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

وافتتح جوشوا كيميتش التسجيل لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من رافاييل غيريرو من جهة اليسار سددها كيميتش برأسية قوية مرت لداخل الشباك.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "الإمارات" قد انتهت بالتعادل بين الفريقين، وسجل للمدفعجية بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، أما للبافاري سيرج جنابري وهاري كين، ليصبح مجموع المباراتين 3 - 2 لصالح العملاق البافاري.