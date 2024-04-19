كرة صالات العراق تخسر من اوزبكستان في نهائيات كأس آسيا

2024-04-19 19:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي يوم الجمعة، أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 4 - 1 في ثاني مواجهاته بمنافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها العاصمة التايلندية بانكوك للفترة (17 - 26) نيسان الحالي.

وجرت المباراة في قاعة بانكوك أرينا بالعاصمة بانكوك، عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم اوزبكستان 2 - 0.

وفي الشوط الثاني سجل الاوزبك هدفين اخرين بينما سجل منتخب العراق هدفه الوحيد.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الاسترالي الأحد المقبل في آخر مواجهاته في المجموعة الثانية للبطولة .

وكان المنتخب العراقي قد فاز على منتخب السعودية بنتيجة 5-1 في أولى مواجهاته بالمجموعة الثانية، ضمن منافسات نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات الجارية في العاصمة التايلندية بانكوك.