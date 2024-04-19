منتخبنا الأولمبي يتغلب على نظيره الطاجيكي برباعية ببطولة آسيا

2024-04-19 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على نظيره الطاجيكستاني بنتيجة (4-2) في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب (الجنوب) لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لنهائيات أمم آسيا دون 23 عاماً المقامة حالياً في دولة قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.وسجل للمنتخب الأولمبي منتظر محمد في الدقيقة 14 وعلي جاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 22 وحسن خالد في الدقيقة 56 وكرار سعد في الدقيقة 87، بينما سجل لمنتخب طاجيكستان رستم سويروف من ركلة جزاء في الدقيقة 45+9، مينون مادنوف في الدقيقة 90+5.وبهذه النتيجة رفع المنتخب الأولمبي رصيده الى 3 نقاط في المركز الثاني وطاجيكستان في المركز الرابع بـ 0 نقطة.