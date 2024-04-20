بعد موسم واحد في حديقة الأمراء.. الإطاحة بنجم سان جيرمان

2024-04-20 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخطط لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، للإطاحة بنجم بارز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ليكيب"، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، أن إدارة بي إس جي تخطط للاستغناء عن المدافع ميلان سكرينيار في الصيف المقبل.

وأضافت أن إدارة النادي والجهاز الفني للفريق غير راضين عن أداء اللاعب السلوفاكي وبصدد البحث عن مدافع آخر في الصيف.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يبحث عن مدافع يمكن الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة بالموسم.

يذكر أن ميلان سكرينيار انتقل إلى صفوف بي إس جي مطلع الموسم الجاري قادما من إنتر ميلان بصفقة انتقال حر.

وابتعد سكرينيار عن الملاعب منذ أوائل العام الجاري وعاد بعد أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية استلزمت عملية جراحية.

ويبقى اللاعب السلوفاكي ضمن خيارات إنريكي في خط الدفاع الباريسي التي تضم أيضا ماركينيوس، دانيلو بيريرا، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز وبرسنيل كيمبيمبي الذي يغيب منذ بداية الموسم.

المصدر: ليكيب



