بالتعاون بين كلية اللغات بجامعة صلاح الدين ومؤسسة المعارف التركية.. عقد ندوة علمية دولية حول "الرؤية العالمية للتربية: الفرص والتحديات"

2024-04-29 18:39:19 - المصدر: أخبار الجامعات

بالتنسيق والتعاون بين كلية اللغات في جامعة صلاح الدين ومؤسسة المعارف التركية، انطلقت في 27 نيسان 2024، ندوة علمية دولية بعنوان "الرؤية العالمية للتربية: الفرص والتحديات"، وذلك وبحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين في مختلف التخصصات.

وحظيت الندوة بمشاركة واسعة من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، وممثلي الجامعات الحكومية والخاصة في الإقليم، إلى جانب شخصيات أكاديمية رفيعة المستوى.

وضمت قائمة الحضور كلا من الدكتور محمد حسين أحمد: ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآيدين معروف وزير الإقليم لشؤون المكونات، والدكتور فخر الدين كسكين ممثل مؤسسة المعارف التركية، والأستاذ الدكتور إدريس محمد طاهر هركي رئيس جامعة بوليتكنك أربيل، ورئيس جامعة عقرة (آكري)، والأستاذ الدكتور سامان حسين عميد كلية اللغات في جامعة صلاح الدين، والدكتور طلعت طاهر مساعد عميد كلية اللغات في جامعة صلاح الدين، وعدد من رؤساء الأقسام ومنهم رئيس قسم اللغة الإنكليزية الدكتور سيروان عبد الكريم، بالإضافة إلى الأساتذة والطلبة من مختلف الجامعات المشاركة.

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بالرؤية العالمية للتربية، حيث جرى التركيز على أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه أنظمة التعليم في مختلف أنحاء العالم، والفرص المتاحة لتحسين جودة التعليم على المستوى العالمي، ودور التعاون الدولي في تعزيز التبادل المعرفي وتطوير الممارسات التعليمية.

كذلك شهدت الندوة عقد ثلاث حلقات نقاشية تناولت مواضيع محددة ذات صلة بالرؤية العالمية للتربية، طرح المشاركون جملة من الأفكار والرؤى من قبل المشاركين، تلاها نقاش مفتوح لتبادل الخبرات والتجارب.

وأثمرت الندوة عن جملة من النتائج الهامة، تمثلت في، التأكيد على أهمية التعليم كعنصر أساسي في تحقيق التنمية والتقدم، وضرورة التعاون الدولي لتطوير أنظمة التعليم وتحسين جودة مخرجاتها، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات التعليمية، والتأكيد على دور البحث العلمي في تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية.

وأجمع المشاركون على أهمية الندوة في تعزيز الحوار والنقاش حول القضايا التربوية ذات الاهتمام العالمي، كما أكدوا على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الفعاليات لتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم.

وتشهد كلية اللغات بجامعة صلاح الدين حراكاً أكاديمياً ملحوظاً يعكس نهجها الراسخ نحو التوسع والتطور على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز المسيرة الأكاديمية.