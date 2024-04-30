الميرنغي يحل ضيفا ثقيلا على البافاري اليوم في نصف نهائي ابطال أوروبا

2024-04-30 14:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يحل فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ الألماني، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وسيحاول بايرن ميونخ تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال اللعب على أرضه ووسط جماهيره، قبل مواجهة الإياب التي من المقرر أن تجمعهما الأسبوع المقبل.

وتأهل العملاق البافاري إلى نصف النهائي، بعدما تجاوز فخ ريال مدريد (3-2) بمجموع المباراتين، فيما تعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي (4-4)، قبل أن يعبر بركلات الترجيح.

ويسير ريال مدريد بخطى ثابتة في بطولة الدوري الإسباني، خلال الموسم الجاري، ويقترب من الفوز باللقب، إذ يتصدر حاليًا برصيد 84 نقطة.

أما الفريق البافاري فقد فشل في استكمال سلسلة فوزه بلقب الدوري الألماني، التي وصلت إلى 11 عامًا، بعدما توج باير ليفركوزن بالبطولة.

وعلى المستوى التاريخي فقد تقابل الثنائي من قبل خلال 26 مباراة، انتصر بايرن ميونخ في 12 لقاءً، مقابل 11 فوزًا لريال مدريد، وكان التعادل حاضرًا في 3 مناسبات، ويملك كل منهما نفس عدد الأهداف بمرمى الآخر (42 هدفًا).

المصدر: وكالات



