رئيس الجمهورية: الشعب العراقي عانى كثيرا من تراجع التعليم والثقافة والفنون

2024-04-30 15:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن العالم يحتاج إلى انتفاضة في مجال التعليم والثقافة والفنون، مشيرا إلى أن الشعب العراقي عانى لسنوات من تراجع خطير في هذه القطاعات بسبب الظروف الصعبة التي شهدها في العقود الماضية. واكد رشيد خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر والوفد المرافق له، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أهمية التعليم والثقافة في حياة الشعوب وأن الثقافة هي لغة التواصل والتقارب بين الأمم والدول وأيضا طريق لتطور البلدان. وشدد على ضرورة العمل على ترسيخ مبادئ التعايش السلمي من خلال نشر ثقافة المحبة والوئام وإرساء مبادئ حقوق