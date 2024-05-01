ألف دينار كل شهر.. مختص يتوقع شكل الرحلة النهائية لأسعار الدولار

2024-05-01 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

توقع الخبير في الشأن الاقتصادي، فرمان حسين، اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، استمرار تراجع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لغاية وصوله الى السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي.

ويبيع البنك المركزي الدولار بسعر يبلغ 1320 ديناراً، بينما يتداول الدولار في الأسواق المحلية ببغداد والمحافظات حالياً وبما يعرف "السوق الموازي" عند 1470 ديناراً أو أكثر بقليل.

وقال حسين لـ "بغداد اليوم" إن "جهود الحكومة والبنك المركزي كانت مهمة في تقوية الاعتماد على الدينار، وإبطال الشائعات التي كانت تروج لارتفاع كبير في سعر الدولار وعبوره حاجز الـ 200 ألف دينار للمائة دولار".

وأضاف، أن "الحكومة محت مخاوف صعود الدولار وزادت من الاعتماد على الدينار، والإقبال الحالي على الدولار فقط لمحتاجيه، وبالتالي سنذهب باتجاه انخفاض أكبر وقد يستقر في الأسابيع المقبلة عند الـ 140 ألف دينار".

وتوقع حسين "انخفاض الدولار بشكل تدريجي في كل شهر أو شهرين وبمعدل ألف أو ألفين ليصل إلى السعر الرسمي الحكومي".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عزا في وقت سابق الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار الى "السياسة الاقتصادية التي لعبت دوراً كبيراً بفرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار" مبيناً أنَّ "حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية".

كما أقرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، بتراجع أسعار الصرف، وتحقيق نتائج إيجابية في الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة، في حين يمضي مختصون بالشأن الاقتصادي، إلى ضرورة المحافظة على المكاسب الاقتصادية المتحققة في الآونة الأخيرة، لاسيما استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، الذي عزوه إلى انخفاض الدولار الموازي.