أربعة انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2024-05-04 19:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 19 للمجموعة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات، عن فوز فريق الرمادي على ديالى بنتيجة 1 – 0، وفوز فريق الصناعات الكهربائية على الصناعة 2-1.

كما فاز فريق الغراف على الكوفة بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق الديوانية على غاز الشمال 2 – 1، في حين تعادل فريقا الجولان مع البحري ايجابياً بنتيجة 1 – 1.

هذا وجرت اليوم السبت مباراة واحدة ضمن منافسات المجموعة الاولى للدوري العراقي الممتاز، بين فريق الشرقاط ومصافي الجنوب وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.