اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › أربعة انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

أربعة انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

أربعة انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
أربعة انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
2024-05-04 19:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 19 للمجموعة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات، عن فوز فريق الرمادي على ديالى بنتيجة 1 – 0، وفوز فريق الصناعات الكهربائية على الصناعة 2-1.

كما فاز فريق الغراف على الكوفة بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق الديوانية على غاز الشمال 2 – 1، في حين تعادل فريقا الجولان مع البحري ايجابياً بنتيجة 1 – 1.

هذا وجرت اليوم السبت مباراة واحدة ضمن منافسات المجموعة الاولى للدوري العراقي الممتاز،  بين فريق الشرقاط ومصافي الجنوب وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

واصل المتابعة على شفق نيوز