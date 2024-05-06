وزير التجارة يكشف من طهران عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى بغداد

2024-05-06 20:48:01 - المصدر: واع

طهران - واعكشف وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بغداد، وفيما أشار إلى التوصل لتفاهمات لإنشاء مدن صناعية، أكد التحرك لإدخال شركات القطاع الخاص الإيرانية للسوق العراقية.وقال الغريري في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الإيراني في طهران، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "أود أن أعرب عن شكري وتقديري وامتناني لحسن استقبال والضيافة والإعداد، وأود أن أبين أن إيران هي ثاني أكبر شريك تجاري للعراق"، مبينا، أن "البرنامج الحكومي للحكومة العراقية الحالية يتضمن فتح آفاق التعاون لدول الجوار والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة على حدة".وأضاف، أن "أكثر من 10 مذكرات تفاهم سيتم إعداد ورقة العمل الخاصة بها لتكون محور مباحثات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق"، مشيرا إﻟﻰ "أننا سنلتقي مع المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص الإيراني لنستمع إليهم".وتابع، أنه "تم الاتفاق مع وزير التجارة الإيراني ونائب رئيس الجمهورية على وضع آلية ومعالجة المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال الإيرانيون بالسوق العراقية"، لافتا، إلى أن "السوق العراقية كبيرة وواعدة".وأردف، "أننا نهدف لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق"، موضحا، أن "البلاد في حالة إعمار ولا بد أن يكون للمستثمر الإيراني حصة ونصيب".وذكر، "وصلنا إلى تفاهمات ولمسات أخيرة لإقامة مدن صناعية، وهي الخطوة الأولى والكبرى في العراق بمساعدة القطاع الخاص الإيراني"، لافتا إلى "أننا نطمح من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة العراقية من التوزيع الجغرافي والتنوع السلعي والاستفادة من الشريك القوي وهو مطلب حكومي".وبين، أن "خطواتنا قوية ومنهاجنا واضح وثماره بدأت تظهر على الواقع العراقي"، موضحا، أنه "سيكون هنالك وقت خاص للاستماع إلى القطاع الخاص الإيراني وتذليل كل الصعوبات أمام دخوله للعراق وبقوة".وأعلنت وزارة التجارة، أنها ستوقع، اليوم الاثنين، مع نظيرتها الإيرانية محضر اجتماع مشترك.وقالت وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير داود الغريري والوفد المرافق له أجرى اليوم لقاء مع نائب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد مخبر ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي طيب نيا؛ للتباحث في عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية والسياسية وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة".وأضافت، أن "اللقاء شهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر وتنظيم بعض الملفات واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم والمحاضر المعدة من البلدين"، مشيرة، إلى أن "المسؤولين بالجمهورية الإسلامية وحكومتها تفاعلوا مع كل المقترحات المقدمة من الجانب العراقي وبما يخدم مصالح البلدين ومن تلك الملفات المدن الصناعية والمناطق الحرة والربط السككي إضافة إلى الحصص المائية العراقية وتزويد العراق بالغاز لتشغيل الكهرباء فضلا عن ملفات الازدواج الضريبي والملف الكمركي وإزالة بعض التجاوزات".وأكدت، أن "هناك تفاهمات كبيرة حصلت خلال اللقاء والتي سيتم تضمينها في محضر مشترك الذي سيوقع مساء اليوم من قبل رئيسي الجانبين وزير التجارة العراقي ونظيره الإيراني وبحضور وفدي البلدين".