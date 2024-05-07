إقامة قرعة نهائيات دوري الدرجة الأولى المؤهلة إلى الدوري الممتاز

2024-05-07 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعةُ نهائيات دوري الدرجة الأولى المؤهلة إلى الدوري المُمتاز في مقرِ الاتحاد بحُضورِ النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم علي جبار، وأعضاء لجنة المسابقات وممثلي الأندية الستة المتأهلة، وتم تحديدُ يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/14 موعداً لانطلاق مبارياتِ الدوري.

وتحدث النائبُ الأول لرئيس الاتحاد، أثناء القرعة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، قائلاً: "أباركُ لكم التأهل إلى النهائياتِ المؤهلة الى الدوري الممتاز والذي جاء بجدارةٍ واستحقاقٍ، مع الأمنياتِ بالموفقية والنجاح في تقديم المستويات الفنيّة التي تليق بسمعةِ الدوري الممتاز".

وأضاف: "سيتأهل الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل الأول من كل مجموعةٍ، وسيتم تشكيلُ لجان محايدة لزيارةِ الملاعب التي تقام عليها المبارياتُ لبيان مدى صلاحيتها".

بعدها أجريت قرعةُ توزيع الفرق الستة المتأهلة إلى مجموعتين، ضمت الأولى الصوفية والكاظمية والصادق، والثانية الفرات والحشد والموصل، وأسفرت مبارياتُ الدور الأول عن المواجهات الآتية: الصوفية يواجه الكاظمية، والصادق في حالة انتظار، والفرات يلاعب الحشد، والموصل في حالةِ انتظار.