رئيس المحكمة الاتحادية: حريصون على بناء علاقات مع المحكمة الدستورية المغربية

2024-05-08 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، اليوم الأربعاء، حرص المحكمة على بناء علاقات مع المحكمة الدستورية المغربية.

وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق عبد الكريم بنسلام في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على حرص المحكمة في إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات الدستورية في المجال الدستوري وتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة ، بما يسهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة، كما جرى خلال اللقاء أيضاً استعراض سير العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المغربية وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وأوضح رئيس المحكمة "دور المحاكم والمجالس الدستورية في دول العالم بالتطبيق الصحيح للدستور بما يضمن إرساء دعائم الديمقراطية والحفاظ على الوحدة الوطنية لوضع الأطر العامة لأجل بناء الدول على أسس إنسانية وأخلاقية في ظل المواثيق والإعلانات الدولية العالمية هدفها إشاعة العمل ورفع الظلم".

وتابع أن "جمهورية العراق قطعت شوطاً كبيراً في المجال الديمقراطي بعدما كانت تحت سيطرة نظام فردي بعثي قمعي لمدة أكثر من ثلاثين سنة غُيِبت فيه الحقوق والحريات والقيم الإنسانية، فقدم العراق عدداً كبيراً من الشهداء من أجل الوصول الى حكم ديمقراطي عادل يراعى فيه جميع الجوانب الإنسانية"، لافتاً إلى أن "للعراق تاريخاً عظيماً وكبيراً وتربطه مع المملكة المغربية علاقات تأريخيه وأن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حريصة على بناء علاقات مع المحكمة الدستورية المغربية".

من جانبه، أوضح القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية، أنه "سيعمل على فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين على مختلف الأصعدة لا سيما في مجال القضاء الدستوري"، مشيداً بـ"استقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون".

وأكد أنه "متابع لعمل المحكمة الاتحادية العليا ودورها في إيجاد الحلول الدستورية لكثير من المشاكل التي مر بها العراق".