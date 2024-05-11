شاخوان: الجيش العراقي سيرفع خيم العرب الوافدين في كركوك ويسمح للكرد بجني محاصيلهم

2024-05-11 20:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن الجيش العراقي سيرفع خيم العرب الوافدين في كركوك ويسمح للمزارعين الكورد بجني محاصيلهم. وفي تدوينة عبر “فيسبوك” تابعتها منصة “إيشان” ذكر عبد الله، انه “بعد العراقيل التي فرضها الجيش العراقي مؤخّراً على المزارعين الكورد لجني محاصيلهم نتيجة شكاوى العرب المستوردين، تحدثنا مع رئيس الوزراء […]

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