الطيران المدني تباشر عملية التفتيش والترخيص لمطار النجف

2024-05-12 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، (12 ايار 2024)، عن مباشرتها عملية التفتيش والترخيص لمطار النجف الاشرف الدولي.

وقال اعلام سلطة الطيران، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريقاً مختصاً بتفتيش المطارات وترخيصها من سلطة الطيران المدني، زار وفق التعليمات واللوائح الخاصة بسلطة الطيران المدني العراقي مطار النجف الأشرف الدولي".

وأوضح، أن "الفريق سيقوم بفحص وتفتيش كافة مفاصل المطار الفنية المتعلقة بالجانب الجوي و الأمور التشغيلية وفق متطلبات السلامة الجوية والمعايير القياسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)".

وأكد البيان، ان "هذا المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمطارات وزيادة جاذبيتها لشركات الطيران العالمية،" مشيرا الى، ان "سلسلة الزيارات والمتابعة للمطارات المحلية ستكون مستمرة من اجل الحفاظ على كافة متطلبات السلامة وتطوير قطاع النقل الجوي".