نائب: موجة فيضان دجلة اولى ثمار اجتماع اردوغان في بغداد- عاجل

2024-05-13 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر عضو مجلس النواب النائب ثائر الجبوري، اليوم الاثنين (13 ايار 2024)، ان الامواج الفيضانية في نهر دجلة هي اولى ثمرات اجتماع اردوغان في بغداد.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انقرة بدأت فعليا بزيادة معدل الاطلاقات المائية في نهر دجلة ما أدى الى زيادة ملحوظة في مناسيبه ما دفع الى زيادة اطلاقات سد الموصل باتجاه حوض النهر من اجل تمريرها الى بقية المناطق ودفع جزء منها الى الاحواض الخزنية وفق مسارات معتمدة من قبل وزارة الموارد".

واضاف، ان "الزيادة تأتي بعد الاتفاقيات التي حصلت خلال زيارة الرئيس التركي وعقد لقاء موسع مع الحكومة العراقية في بغداد والتي تضمنت جهود التعاون في ملف طريق التنمية وصولا الى زيادة الحصص المائية".

واشار الى ان "الحصص المائية بين الدول المتشاطئة لاتحتاج الى اتفاقيات بل تنفيذ بنود قوانين تعطي الانصاف لكل الدول في ان يكون لها حصص مائية"، مؤكدا بان "ما قامت به انقرة ليس اجتهادا او فضل بل تطبيق لقانون دولي موقع عليها اغلب دول".

وتابع، ان "وضع العراق المائي افضل من الـ5 سنوات الماضية وموجات السيول الـ4 عززت من خزين سدوده لكنها لم تصل الى مرحلة الامتلاء فيما يزال الفراغ الخزني كبير للغاية".

وكانت وزارة الموارد المائية قد اعلنت عن تمرير موجة فيضانية بنجاح من سد الموصل الى بحيرة الثرثار، حيث تم رفع الاطلاقات المائية في نهر دجلة من سد الموصل من الف الى 1200 متر مكعب بالثانية، ولمدة يومين.