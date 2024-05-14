2024-05-14 16:48:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تدوينة مطولة باللغة الإنجليزية، انتقد فيها الديمقراطية الأمريكية، وما وصفه بـ”ازدواجية المعايير”. ووصف الصدر عبر تدوينته على منصة “إكس” (تويتر سابقا) قرار حل الدولتين (الفلسطينية ودولة الكيان) بـ”الأكثر غباء في التاريخ”، ورأى أنه لا حل سوى “الانسحاب الكامل الشامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ظهرت المقالة الصدر يغرد بالإنجليزية: لو كان لليهود حق في القدس فللهنود الحمر حق في أراضيهم أولاً على Eishan.