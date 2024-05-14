بارزاني يبدأ زيارته الى بغداد بلقاء رئيسي المحكمة الاتحادية والقضاء

2024-05-14 19:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بدأ رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، زيارته الى العاصمة بغداد بلقاء رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود العميري.

كما اجتمع بارزاني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وكان رئيس الإقليم توجه اليوم ، إلى بغداد، في زيارةٍ هي الثانية في أقل من شهر، يجري خلالها عدة لقاءاتٍ رسمية بشأن عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

وسيلتقي بارزاني بوقت لاحق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.