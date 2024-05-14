صلاح الدين.. إنجاز 90 بالمئة من مشروع تأهيل الطرق الرئيسية في قضاء بلد

2024-05-14 21:12:01 - المصدر: واع

صلاح الدين- واع- فليح العبيديأعلنت بلدية قضاء بلد، اليوم الثلاثاء، إنجاز 90 بالمئة من مشروع تأهيل الطرق الرئيسية في قضاء بلد، فيما أوضحت نسب الإنجاز في 4 مشاريع أخرى.وقال مدير بلدية قضاء بلد حسين عبد الصاحب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك حملة إعمار كبيرة في قضاء بلد من بينها مشروع تأهيل وتطوير الشوارع الرئيسية المحالة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة ووصل المشروع لمراحله النهائية".وأضاف عبد الصاحب، أن "المشروع يشمل تطوير شوارع المحطة، ومدخل مدينة بلد باتجاهين ذهابا وإيابا، يليه شارع الفرات المؤدي إلى مرقد السيد محمد (عليه السلام) وأيضا شارع الإمام وشارع الخان الداخلي وشارع المحطة الداخلي إلى سوق خان بلد، إضافة إلى تأهيل وتطوير شارع الشهداء المسمى حاليا شارع الزهور وشارع الأمير وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 90%"، مؤكدا، أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من هذا المشروع".وكشف عبد الصاحب عن "وجود مشروع آخر يتضمن تأهيل وتطوير الشوارع الرئيسية في مركز قضاء بلد المحال من قبل صندوق إعادة الإعمار في محافظة صلاح الدين، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 80%، إضافة إلى تأهيل وتطوير شارع البلدية وتأهيل وتطوير طير السلام باتجاهين ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى تأهيل تطوير كل من شارع شطيطة في بلد القديمة ذهابا وإيابا، والشارع المؤدي إلى البزل ذهابا وإيابا، وشارع باب السور وشارع الحولي للفرات من حي الحسين باتجاه فلكة الفرات المؤدية إلى طريق بغداد- موصل".وتابع، أن "هناك مشروعاً ثالثاً يتضمن تطوير وتأهيل منطقة الحي الصناعي وحي الإمام في قضاء بلد، والذي وصلت نسبة الإنجاز 60%"، لافتا، إلى أنه "تمت المباشرة بأعمال التبليط وتطوير وتأهيل حي الصمود 2، إضافة إلى إكساء الأرصفة وتبليطها، بعد أن تم إكمال البنى التحتية لهذه الأحياء"، مبينا، أن "نسبة الإنجاز قد تجاوزت الـ 60%".وأشار عبد الصاحب أيضا، إلى أن "هناك أيضا مشروعا آخر ينفذه الجهد الخدمي والهندسي في محافظة صلاح الدين، والذي يتضمن تبليط عدد من الشوارع الزراعية المتفرقة للمناطق العشوائية في حي الحسين الثالث وحي الأمير الزراعي، إضافة إلى تطوير وتأهيل شارع البريد التجاري في مركز قضاء بلد وتطوير وتأهيل شارع المحيط في مركز القضاء"، منبها، أن "بعض المشاريع قد شارفت على نهايتها فيما وصلت نسبة إنجاز المشاريع الأخرى إلى أرقام متفاوتة ما بين 50 إلى 60%".