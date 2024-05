2024-05-15 15:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تتأثر محافظة ذي قار بمرتفع ومنخفض جوي مندمج قادم جنوب تركيا والبحر الأحمر تسبب تكونات محلية لغيوم . وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، ان “ذي قار تتاثر بمرتفع قادم من جنوب تركيا ومنخفض جوي قادم من...

The post الطقس.. ذي قار على موعد مع منخفض مدمج تصاحبه غيوم وامطار خفيفة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.