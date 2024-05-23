السوداني يصدر توجيها يخص مشروع معالجة مجاري النجف الأشرف

2024-05-23 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بسرعة إنجاز المرحلة الثانية لمشروع محطة معالجة مجاري النجف الأشرف. وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز ان السوداني، اجرى زيارة ميدانية إلى مشروع محطة معالجة مجاري مدينة النجف الأشرف المرحلة الثانية، أحد مشاريع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة النجف الأشرف. واطلع رئيس الوزراء، على سير الأعمال التنفيذية الجارية في المشروع، كما حث الشركة المنفذة والعاملين على بذل أقصى الجهود من أجل الإسراع في إكماله، كونه أحد أهمّ المشاريع الخدمية في المحافظة. واضاف، ان طاقة المشروع تبلغ 100 ألف م3 يوم، من المياه المُعالجة والصالحة للاستخدام الزراعي، ويعد من مشاريع البنى التحتية المهمة التي تسهم بتحسين الواقع البيئي والخدمي في المدينة، فضلاً عن إنتاج الأسمدة العضوية.