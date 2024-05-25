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الاتصالات تدعو لاستخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH للحصول على إنترنت سريع

الاتصالات تدعو لاستخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH للحصول على إنترنت سريع
الاتصالات تدعو لاستخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH للحصول على إنترنت سريع
2024-05-25 16:00:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
دعت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، المواطنين إلى استخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH  للحصول على إنترنت سريع.
وقالت الياسري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "للحصول على إنترنت سريع، ندعو المواطنين إلى استخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH ذات الجودة الأفضل بدلاً من الأبراج وتقنية الـ Wi_Fi".

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