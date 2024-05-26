2024-05-26 11:30:07 - المصدر: منصة إيشان

خصَّصت وزارة الداخليَّة ملياري دينار لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في بغداد. وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد محارب القيسي، في تصريح صحفي، أنَّ لجنته “باشرت عملية تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة منذ بداية العام الحالي، عبر البدء بالمرحلة الأولى من المشروع المتضمنة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة الخفيفة العائدة […]

ظهرت المقالة الداخلية تخصص ملياري دينار لشراء أسلحة “بي كي سي” و”آر بي كي” من المواطنين في بغداد أولاً على ايشان.