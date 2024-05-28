2024-05-28 19:48:07 - المصدر: منصة إيشان

عقدت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة، فيما أكدت ضرورة إجراء مراجعة شاملة. وقالت اللجنة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “العطواني اكد ضرورة اجراء مراجعة شاملة واعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل ايجاد رؤية واضحة، اضافة إلى اهمية النظر […]

ظهرت المقالة المالية النيابية: جداول الموازنة بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة النظر بتخصيصات المحافظات أولاً على ايشان.