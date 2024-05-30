2024-05-30 17:36:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على متهم يقوم بسرقة المنتجات النفطية من خطوط النقل في محافظة الأنبار، وذلك عن طريق ثقب الأنابيب. وذكر إعلام الوكالة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجـ.ـريمة المنظمة في محافظة الأنبار نفذت عملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة”. وأضاف: “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة […]

ظهرت المقالة الإطاحة بمتهم في الأنبار يثقب أنابيب نقل المنتجات النفطية ثم يسرقها أولاً على ايشان.