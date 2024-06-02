خطوط متأكلة ونسب الهدر عالية.. طهران تعاني من قلة المياه

2024-06-02 15:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

علن الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران، أن نسبة هدر المياه في العاصمة الإيرانية تبلغ 22. وقال محسن أردكاني أن القسم الأكبر من هدر المياه هذا يرجع إلى تآكل شبكة توزيع المياه في طهران، والتي يبلغ عمرها حوالي 70 عاماً. وبينما تبلغ إحصائية هدر المياه في طهران 22، أعلن وزير الطاقة علي أكبر محرابيان أن متوسط ​​هدر المياه في جميع أنحاء إيران في يونيو 2022 يبلغ 25. وقال إنه في بعض المدن مثل ياسوج تبلغ هذه الكمية حوالي 60 بسبب التآكل الكبير لخطوط وشبكات إمدادات المياه. وعشية فصل الصيف وفي الوقت الذي يزداد فيه استهلاك المياه، يطلب المسؤولون الحكوميون من الإيرانيين ترشيد استهلاك المياه، متجاهلين أن عدم إعادة تأهيل شبكة المياه في طهران والمدن الإيرانية الأخرى يلعب دورًا مهمًا في هدر المياه. وتشير التقارير إلى أن خطوط توزيع المياه في العديد من مناطق إيران وصلت إلى نهاية عمرها الإنتاجي ولم يتم استبدالها بأنابيب جديدة. ولطالما أعلن المسؤولون الإيرانيون أن نقص الأموال هو السبب الرئيسي لعدم إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه، لكن بعض التصريحات تشير إلى أن المسألة لا تتعلق بالميزانية فقط، بل بعدم اهتمام المديرين الحكوميين بقضايا المياه. ومنذ أيام، قال علي نصيري، الرئيس التنفيذي لمنظمة إدارة الأزمات في مدينة طهران، في اجتماع لمجلس المدينة، إنه تم تشكيل لجنة لإمدادات المياه الطارئة في طهران، لكن أثناء حكومة إبراهيم رئيسي، لم تعقد مجموعة العمل هذه أي اجتماع. وخلافا لإحصائيات الرئيس التنفيذي لشركة مياه طهران، فقد أعلن أن نسبة هدر المياه في العاصمة الإيرانية تبلغ 40. يأتي هذا في وقت أعلن نائب شركة هندسة المياه والصرف الصحي في البلاد في مارس من العام الماضي عن أزمة “ندرة المياه” في 16 محافظة على الأقل في إيران في عام 2024.