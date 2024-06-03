رئيس الوزراء يؤكد تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق الشهر الماضي

2024-06-03 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق الشهر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي؛ وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وثمّن السوداني "جهود السفير التركي خلال مدة عمله في العراق، التي أثمرت عن تعاون بنّاء أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".

وأكد "تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق الشهر الماضي، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الـ(27)، لاسيما ما يتعلق منها بمشروع طريق التنمية، ووضعها موضع التنفيذ، وتشكيل لجان لمتابعة بنود اتفاق الإطار الستراتيجي للتعاون المشترك، وتنفيذ الاتفاق الإطاري في مجال المياه".