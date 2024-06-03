عبدالله يترأس إجتماع اللجنة المالية النيابية بشأن جداول الموازنة

2024-06-03 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، إجتماع اللجنة المالية النيابية بشأن جداول الموازنة.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن " نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله ترأس إجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة جداول (أ/ب/ج/د/هـ/و) من قانون الموازنة الإتحادية رقم (13) لسنة 2024 المعدلة".