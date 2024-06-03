عبدالله يترأس إجتماع اللجنة المالية النيابية بشأن جداول الموازنة
2024-06-03 17:18:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، إجتماع اللجنة المالية النيابية بشأن جداول الموازنة.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن " نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله ترأس إجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة جداول (أ/ب/ج/د/هـ/و) من قانون الموازنة الإتحادية رقم (13) لسنة 2024 المعدلة".
ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، إجتماع اللجنة المالية النيابية بشأن جداول الموازنة.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن " نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله ترأس إجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة جداول (أ/ب/ج/د/هـ/و) من قانون الموازنة الإتحادية رقم (13) لسنة 2024 المعدلة".