بالصور.. أسود الرافدين يخوضون البروفة الأخيرة قبل مواجهة الغد

2024-06-05 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، (5 حزيران 2024)، آخر وحدة تدريبية في ملعب GBK تحضيراً لمواجهةِ منتخب إندونيسيا غداً الخميس في الساعةِ الثانية عشرة ظهراً بتوقيتِ بغداد.

وسيلتقي المنتخبان في جاكارتا غدا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

واعتبر مدرب المنتخب خيسوس كاساس اليوم في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أن "ظروف المباراة ستكون مختلفةً عن السابق كون المنافس يضم الآن العديدَ من اللاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة المتواجدين في أوروبا، ومنهم من خاضوا تصفيات أولمبياد باريس، لذلك ستكون مباراةً صعبةً على الطرفين".

وتوقع كاساس أن التأهل فيما بعد سيكون حصيلةَ المنتخبين عن هذه المجموعة.

وعن الرطوبة العالية في الأجواء بجاكارتا، قال كاساس "لا أحبذ الأعذارَ وظروف الطقس، إذ علينا التكيف معها مهما كانت، وقد تشكل أحياناً عائقاً على الفريقين والأهم هو امتلاك الكرة وعدم التراخي، وعلينا التركيزُ لخطف نقاط المباراة".



