متورطين بقضايا ابتزاز.. توجيه عقوبة لموظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف

2024-06-09 11:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلاً عن إحالتهم الى القضاء. وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أنه استناداً لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 1485 في 2052024 والتي أثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل، باتخاذ عقوبات انضباطية ضد الموما إليهم فضلاً عن إحالتهم للقضاء. كما وجه مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلاً عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة آ.ت.أ بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه. وأكد أن الدائرة ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الإداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل.