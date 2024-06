بكلفة 50 مليارا.. مجلس الوزراء يوافق على استحداث المدينة الثقافية والمنصة في مدينة أور 

2024-06-09 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وافق مجلس الوزراء، على استحداث مكوني المدينة الثقافية والساحات الرئيسة والمنصة في مدينة أور السياحية، بمحافظة ذي قار. وذكر بيان للمتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة في 4/6/2024، الموافقة على استحداث مكوني ( المدينة الثقافية والساحات الرئيسة والمنصة في...

