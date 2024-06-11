انطلاق مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الفيتنامي على العراقية الرياضية

2024-06-11 22:00:04 - المصدر: واع

البصرة - واع

انطلقت قبل قليل على شاشة العراقية الرياضية، مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفيتنامي على ملعب البصرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة F (السادسة) من منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ويأمل منتخبنا الوطني أن يختتم مشواره بالفوز وتعزيز صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الانتصار في مبارياته الخمس الماضية لينال 15 نقطة.

وقبيل انطلاق المباراة جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي

العراق 15 نقطة

إندونيسيا 10 نقاط

فيتنام 6 نقاط

الفلبين نقطة واحدة