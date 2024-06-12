2024-06-12 00:30:07 - المصدر: منصة إيشان

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، على ضيفه الفيتنامي، 3-1، ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من منافساتِ المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027. وسجل الهدف الأول للعراق اللاعب حسين علي من ضربة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليجعل العراق متقدماً بهدف نظيف. بينما سجّل اللاعب علي جاسم الهدف الثاني […]

ظهرت المقالة العراق يهزم فيتنام بثلاثية على أرض جذع النخلة ويتأهل بالعلامة الكاملة للدور الحاسم أولاً على ايشان.