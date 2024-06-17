لجنة الضمانات السيادية: مصنع الزجاج اللوحي بالنجف سيوفر 500 فرصة عمل

2024-06-17 18:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت لجنة الضمانات السيادية، اليوم الاثنين، أن مصنع الزجاج اللوحي في النجف الأشرف، سيشغل 500 عامل عراقي بمختلف التصنيفات، فضلاً عن العمالة غير المباشرة.وقال مقرر اللجنة حيدر قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصنع الزجاج اللوحي في النجف الأشرف الذي وضع الحجر الأساس له في 23 آيار الماضي من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو أول مشروع يحصل على التمويل من البنوك الأجنبية، وتم توقيع خطاب التفويض من مصرفين المانيين حضروا للتوقيع في بغداد، وحضورهم للتوقيع في بغداد كان أحد شروطنا".وأضاف قاسم، أن "هذا المشروع سيشغل عمالة عراقية تبلغ 500 عامل بمختلف التصنيفات يعملون داخل المعمل، فضلاً عن عمالة غير مباشرة تخص التسويق والنقل والتفاصيل الأخرى، والمشاريع الاستراتيجية تحقق استقطابا للعمالة المحلية وتبني قدرات العاملين المحليين".