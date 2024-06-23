صحة نينوى: 10 إصابات "مؤكدة" بالحمى النزفية منذ مطلع عام 2024

2024-06-23 18:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحة نينوى يوم الأحد، عن تسجيل 10 حالات إصابة بالحمى النزفية في محافظة نينوى منذ مطلع العام 2024.

‏وقال المتحدث باسم صحة نينوى الدكتور بشار الجادر لوكالة شفق نيوز؛ إن "صحة نينوى سجلت 10 إصابات بالحمى النزفية في عموم المحافظة، اثنان منهما فارقت الحياة".

‏واضح الجادر أن "الأسبوع الماضي سجلت الموصل وفاة امرأة بالحمى النزفية ووضع زوجها بالعزل بعد إصابته بالمرض"، مبيناً أن "الصحة سجلت أيضا 11 حالة اشتباه بالحمى النزفية خلال هذا العام تلقوا العلاج جميعهم وغادروا المستشفى".