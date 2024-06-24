وزيرا الداخلية والصحة يصلان إلى النجف للاطلاع على الإجراءات الخاصة بعيد الغدير

2024-06-24 20:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، الى محافظة النجف الأشرف.

وسيطلع الوزيران، بحسب بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، "على الإجراءات الأمنية والصحية لتأمين زيارة مرقد الإمام علي، عليه السلام، بمناسبة عيد الغدير الأغر".

وتصادف الزيارة غداً الثلاثاء، وهي عطلة رسمية اقرها مجلس النواب في الشهر الماضي.



