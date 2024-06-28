منتخبنا الشبابي يتعادل مع نظيره الألباني بهدف ضمن بطولة غرب آسيا

2024-06-28 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تعادل منتخبنا الشبابي بهدف مع نظيره الألباني، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ببطولة الديار العربية "غرب آسيا" لمنتخبات الشباب تحت سن 19 عاماً في السعودية .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق في الدقيقة 60 عن طريق حسين فاهم، وتمكن منتخب البانيا من تعديل النتيجة عن طريق فلافيو سليماني في الدقيقة 70.

وتعادل منتخب شباب العراق لكرة القدم مع نظيره الأردني من دون أهداف، يوم الأربعاء الماضي، حيث يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

‎وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثانٍ في المجموعات إلى الدور الثاني.