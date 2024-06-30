ميسان "محتارة" بوفاة مفاجئة لشاب.. شكوك بمرض خطير وانتظار النتائج من بغداد

2024-06-30 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أكدت دائرة صحة ميسان، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، تسجيل حالة وفاة لشباب "مشكوك بكونها نتيجة الحمى النزفية"، مشيرة الى انها بانتظار النتائج من بغداد.

وقال مدير إعلام الدائرة محمد قاسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا في مقتبل عمره توفي بشكل مفاجئ في احدى اقضية ميسان اليوم"، لافتا الى أن "كل الاعراض تشير الى أنه ربما مصاب بالحمى النزفية".

وأضاف، إنه "لا يمكن الجزم بأن سبب الوفاة هو مضاعفات مرض الحمى النزفية، ونحن بانتظار نتائج التحاليل القادمة من بغداد يوم غد من اجل بيان الحقيقة امام الرأي العام"، مبيناً أن "ميسان سجلت خلال العام الجاري 36 حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية وجميعهم خضعوا للعلاج وصولا الى مرحلة الشفاء".

وأشار الى أن "دائرته تركز منذ اشهر على سبل الوقاية من المرض ومنع انتقاله من الحيوانات المصابة الى الانسان من خلال الالتزام بالإرشادات والابلاغ الفوري عن أي إصابة مشكوك بها من اجل اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل فوري".

ويعد العراق من بين بلدان شرق المتوسط التي تستوطنها حمى القرم-الكونغو النزفية، وظهرت في العراق لأول مرة عام 1979، وكانت بالعشرات، بحسب منظمة الصحة العالمية، إلا أن العام 2023 شهد العراق تسجيل حوالي 600 إصابة بالمرض، اما في العام الحالي ومنذ مطلع العام وحتى أواخر آيار الماضي تم تسجيل اكثر من 50 إصابة بالمرض حتى الان.