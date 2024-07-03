الإطاحة بمشعوذ إيراني جمع ثروة من نساء مقابل وعود بتطويل قامتهن في أربيل

2024-07-03 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت مديرية آسايش قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، عن الإطاحة بمشعوذ إيراني جمع ثروة من نساء مقابل وعود بتطويل قامتهن.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز قضاء خليفان تمكنت في الساعة التاسعة من مساء يوم أمس من الإطاحة بمشعوذ إيراني"، مبينة أن "المعتقل يلقب بالشيخ ويدّعى المعرفة بالطب النبوي وشفاء الأمراض النفسية والجلطة القلبية وجلطة الدماغ وأمراض المعدة والكلى والهورمونات، وتطويل القامات".

وأضافت أن "المشعوذ جمع أموالا من المواطنين عن طريق النصب والاحتيال مقابل وعود بشفاء المرضى النفسيين"، مؤكدا أنه "أسس لشبكة واسعة من العلاقات مع النساء واستحصل مبلغ 500 دولار أمريكي من كل واحدة منهن مقابل وعود بتطويل قامتهن، ويحوي هاتفه الجوال صورا للعديد من السيدات".

وتابعت أن "المتهم (ح. ر. د) موقوف بناء على المادة 456 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية"، داعية "المواطنين إلى الإبلاغ عن هكذا أشخاص حماية لهم ولأموالهم من النصب والاحتيال".



