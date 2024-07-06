اليمين المتطرف الفرنسي يهاجم مبابي بعد دعوته لعدم انتخابهم

2024-07-06 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انتقدت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، اليوم السبت (6 تموز 2024)، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بسبب دعوته لمعجبيه بعدم التصويت للأحزاب اليمينية المتطرفة، مما أثار غضبها وأعضاء حزبها.

قالت لوبان، في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" إن "الفرنسيين سئموا من أن يُلقنوا المحاضرات والنصائح حول كيفية التصويت"، مضيفة أن "مبابي لا يمثل الفرنسيين من أصول مهاجرة لأن هناك الكثير منهم يعيشون على الحد الأدنى للأجور، ولا يستطيعون تحمل تكليف السكن والتدفئة، مقارنة بأشخاص مثل مبابي".

وأضافت ان "هذه التوجهات لدى الممثلين ولاعبي كرة القدم والمغنين للظهور وإخبار الشعب الفرنسي بكيفية التصويت، وخاصة الأشخاص الذين يكسبون 1,300- 1,400 يورو شهريًا، بينما هم مليونيرات، بل حتى مليارديرات يعيشون في الخارج، بدأ يتلقى استقبالاً سيئًا في بلدنا"، مؤكدة أن "هؤلاء الأشخاص محظوظون للعيش بشكل مريح، محميين من عدم الأمان والفقر والبطالة وكل ما يعاني منه مواطنونا".

واختتمت لوبان بقولها إن "هذه الانتخابات هي انتخابات تحرير، تُعتبر وسيلة للشعب الفرنسي لاستعادة السيطرة على مصيرهم والتصويت كما يرونه مناسبًا".

عشية مباراة فرنسا والبرتغال، قال كيليان مبابي في مؤتمر صحافي أن هناك "ضرورة ملحة للتصويت الأحد بعد النتائج الكارثية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي شهدت حصول حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) على المركز الأول".

وأضاف "لا يمكننا أن نضع البلاد في أيدي هؤلاء الأشخاص، فالأمر ملح حقا". بدون أن يذكر التجمع الوطني بالاسم.

تصريحات مبابي أثارت غضب أعضاء حزب لوبان، حيث قال نائب رئيس الحزب سيباستيان شينو، إن ".مبابي يجب أن يظهر بعض التحفظ عند ارتداء قميص المنتخب الفرنسي".

وتنطلق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، الأحد، بينما يقترب حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان من السلطة.

المصدر: وكالات