اتحاد السباحة: تأهل اللاعب حسن علي خليل لأولمبياد باريس

2024-07-06 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة هاشم محمد، اليوم السبت، أن جهود اللجنة الأولمبية أثمرت عن تأهل اللاعب حسن علي خليل للأولمبياد.وقال محمد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السعي المستمر والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أثمرت عن تأهل اللاعب حسن علي خليل إلى أولمبياد باريس نهاية شهر تموز الحالي، عبر البطاقات المجانية بالاتفاق الرباعي بين اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية واللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللعبة واتحاد السباحة الدولي".وأضاف محمد، إن "السباح حسن علي خليل الذي سيشارك في سباق ١٠٠ م فراشة بأولمبياد باريس، من المؤمل أن ينتظم في معسكر تدريبي خارجي خلال أقرب وقت ممكن؛ للاستعداد بشكل أمثل قبل الشروع في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية نهاية شهر تموز الحالي"، مبيناً، إن "السباح حسن علي خليل شارك مؤخراً في منافسات بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نخبة من أفضل السباحين على مستوى العالم".