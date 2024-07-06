محافظ كربلاء المقدسة: تنسيق عال مع هيئة الاتصالات لتسهيل التغطية الإعلامية خلال شهر محرم

2024-07-06 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، وجود تنسيق عال مع هيئة الإعلام والاتصالات لتوفير التسهيلات للإعلاميين ووسائل الإعلام الهادفة لإيصال رسالة كربلاء المقدسة إلى العالم وخاصة خلال شهر محرم الحرام.وقال الخطابي خلال الملتقى الإعلامي الأول لاستقبال شهر محرم الحرام- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتوجه بالشكر لجميع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الذين يؤمنون بأن تصل رسالة كربلاء المقدسة السامية التي تمثل العقيدة والإنسانية"، مبينا، أن "كربلاء تحمل رسالة إنسانية عظيمة ذات قيم"، لافتا إلى، أن "المحافظة تتميز بالإعمار والتنمية والأمن وخدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف الخطابي، إن "الملتقى الإعلامي الأول ركز على التعاون الحقيقي، وواحدة من مهامنا الأساسية تمكين الإعلامي والصحفي في أداء مهامه للوصول إلى الحقيقة".وأشار إلى، أن "هنالك تنسيقا مستمرا بين المحافظة وهيئة الإعلام والاتصالات لتمكين الصحفيين وجميع وسائل الإعلام الهادفة من أداء مهامها وإيصال رسالة كربلاء المقدسة الإنسانية العظيمة".