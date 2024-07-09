الدولار يقفز ويتجاوز 150 ألف دينار في أسواق بغداد واربيل

2024-07-09 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.